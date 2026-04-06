Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

THESTIVAL TEAM

Επτά άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση από καταστήματα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 03-04-2026 έως πρωινές ώρες σήμερα (06-04-2026) αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου συνέλαβαν συνολικά επτά άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

“Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς”, διαμηνύει η ΕΛ.ΑΣ.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: “Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας στις αρχές”

EUROBANK 3 ώρες πριν

Επένδυση 3,87 εκατ. ευρώ της ΕΛΙΤΑ Α.Ε. στη Νάουσα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη Eurobank

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Θανάσης Πάτρας σε Απόστολο Γκλέτσο: Ρουσφετάκι είχες κάνει ως δήμαρχος; – Η αφοπλιστική απάντηση του ηθοποιού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

“Φανερός δείπνος”: Η Ένωση Άθεων διοργανώνει δείπνο κρεατοφαγίας τη Μ. Παρασκευή σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Καστορίνα: Δε βρήκαμε το σωστό τρόπο για να σκοράρουμε – Είμαστε όλοι στο πλευρό του Ραζβάν και του πατέρα του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε νεαρός που είχε γίνει stalker της πρώην κοπέλας του επί δύο μήνες