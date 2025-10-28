Θεσσαλονίκη: Επιχειρησιακή δράση της ΕΛ.ΑΣ. για την πρόληψη ανήλικης παραβατικότητας στο Ωραιόκαστρο

Ειδική επιχειρησιακή δράση με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα και το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά 36 ανήλικους, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και τη χαρτογράφηση της κινητικότητας ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη συχνότητα σχετικών περιστατικών.

Όπως τονίζει η ΕΛ.ΑΣ., ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της πρόληψης και της αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.