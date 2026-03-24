Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στον Εύοσμο για την εγκληματικότητα – Ελέγχθηκαν 115 άτομα, δύο συλλήψεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (23/03), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Ευόσμου, άνωθεν της περιφερειακής οδού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

– 115 άτομα και

– 67 οχήματα.

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:

– Συνελήφθησαν δύο άτομα, 52χρονη ημεδαπή γυναίκα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση και ανήλικος αλλοδαπός για παράβαση του Νόμου που αφορά σε παράνομη είσοδο, έξοδο και παραμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

– Διαπιστώθηκαν 15 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και

– Ακινητοποιήθηκαν 15 οχήματα.

Τέλος, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.