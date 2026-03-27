Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Διαβατά – Έλεγχοι σε δεκάδες άτομα και οχήματα

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2026 σε οικισμό της περιοχής Διαβατών, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή προσωπικού από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι Διευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών, Τροχαίας, Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν συνολικά 93 άτομα και 54 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αντίστοιχες στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραβατικότητας.