Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές στα δυτικά – 13 προσαγωγές και 4 συλλήψεις

Περιπολικό αστυνομίας
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες χθες της Παρασκευής έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, πραγματοποίησε στοχευμένη δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κατά τους οποίους:

  • Ελέγχθηκαν (128) άτομα και (11) οχήματα, ενώ
  • Προσήχθησαν (13) άτομα και
  • Συνελήφθησαν (4) άτομα για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών για παράνομη διαμονή στην ελληνική επικράτεια.

Παρόμοιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές.

Θεσσαλονίκη

