ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε ανήλικη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες χθες, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στο παραλιακό μέτωπο του δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 251 άτομα, εκ των οποίων 211 ανήλικοι.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δεκαπέντε 15 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Κατά τους ελέγχους συνελήφθησαν δύο 2 άτομα, ένας προσωρινά υπεύθυνος και μία υπάλληλος καταστήματος, καθώς επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικη και της χορήγησαν αλκοόλ.

Τέλος, ελέγχθησαν 2 δίκυκλα και βεβαιώθηκαν ισάριθμες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..

Σκοπός της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Ανήλικη παραβατικότητα Θεσσαλονίκη

