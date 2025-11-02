MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για την ανήλικη παραβατικότητα στον δήμο Νεάπολης Συκεών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες χθες, στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 82 ανήλικοι.

Επιπλέον, ελέγχθησαν 13 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΑΛΑΡΑ 12 ώρες πριν

Αυτό είναι το πιο ήσυχο μέρος στη Γη: Πώς αντέχονται λίγα λεπτά στην απόλυτη σιωπή

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Σαρατόγκα Νέας Υόρκης: Νεκρός ο πιλότος, ένας σοβαρά τραυματίας – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 21 ώρες πριν

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις δίνοντάς τους πρόσβαση σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πότε αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου – Οι πιθανές ημερομηνίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Χιμένεθ: Ο Άρης άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα – Κρατάω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί