ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έπιασαν νεαρούς να κάνουν βόλτες με κλεμμένη μηχανή – Προσπάθησαν να διαφύγουν

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο νεαρών ανδρών προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στην Καλαμαριά, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί, κατελήφθησαν να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή, την προηγούμενη ημέρα.

Σημειώνεται ότι, οι συλληφθέντες αρχικά δε συμμορφώθηκαν σε σήμα αστυνομικών και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Επίσης, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, συνέλαβαν νωρίς το πρωί της Κυριακής (26/10) έναν ανήλικο στην Ευκαρπία, ο οποίος μαζί με συνεργούς, αφαίρεσαν δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες, οι οποίες αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Θεσσαλονίκη

