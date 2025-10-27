Θεσσαλονίκη: Έπιασαν νεαρούς να κάνουν βόλτες με κλεμμένη μηχανή – Προσπάθησαν να διαφύγουν

Στη σύλληψη δύο νεαρών ανδρών προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στην Καλαμαριά, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί, κατελήφθησαν να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή, την προηγούμενη ημέρα.

Σημειώνεται ότι, οι συλληφθέντες αρχικά δε συμμορφώθηκαν σε σήμα αστυνομικών και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Επίσης, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, συνέλαβαν νωρίς το πρωί της Κυριακής (26/10) έναν ανήλικο στην Ευκαρπία, ο οποίος μαζί με συνεργούς, αφαίρεσαν δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες, οι οποίες αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.