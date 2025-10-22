MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έπιασαν 31χρονο στα ΚΤΕΛ Μακεδονία με 100 πακέτα λαθραία τσιγάρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού άντρα προχώρησαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης, για παρεμπόριο λαθραίων τσιγάρων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν τον άντρα χθες το απόγευμα (21/10) στην περιοχή των ΚΤΕΛ Μακεδονία καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο συλληφθείς, με τις δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Αυτιάς προς Κομισιόν: Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν σε δύο σπίτια μέσα σε μία εβδομάδα – Δύο συλλήψεις για κλοπές με λεία 7.000 ευρώ

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει αύριο η διαθήκη της – Πώς θα κινηθεί ο εγγονός της αν δεν είναι κληρονόμος;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 108 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21 ώρες πριν

Χρήστος Μεγάλου: Η Πειραιώς στην πρωτοπορία της νέας εποχής της θεματοφυλακής

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Φάρμα: Ποιος θα αποδειχθεί ότι είναι πιο ψύχραιμος;