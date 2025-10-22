Θεσσαλονίκη: Έπιασαν 31χρονο στα ΚΤΕΛ Μακεδονία με 100 πακέτα λαθραία τσιγάρα

Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού άντρα προχώρησαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης, για παρεμπόριο λαθραίων τσιγάρων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν τον άντρα χθες το απόγευμα (21/10) στην περιοχή των ΚΤΕΛ Μακεδονία καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο συλληφθείς, με τις δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.