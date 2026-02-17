MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο μεταξύ ατόμων στο κέντρο μετά από τροχαίο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην Ελληνική Αστυνομία, μετά από αναφορές για επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 11 οι αρχές ειδοποιήθηκαν για επεισόδιο που φέρεται να εκτυλίχθηκε μεταξύ ατόμων στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Σβώλου και Εθνικής Αμύνης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως προηγήθηκε σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις όμως παρά τη μεγάλη κινητοποίησή τους δεν εντόπισαν τα εμπλεκόμενα άτομα αν και “χτένισαν” την ευρύτερη περιοχή.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Κίνα: Οκτώ νεκροί εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνημάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 20 Φεβρουαρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ και συλλήωεις για ναρκωτικά – Βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Έκλεισε προσωρινά και το δεύτερο εργοστάσιο μπισκότων του ιδιοκτήτη της Βιολάντα στα Τρίκαλα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Αλεξανδρούπολη: “Ερχόταν και έβρισκε παιδιά” λέει ο πατέρας του 21χρονου, κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 84χρονου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Υπ. Πολιτισμού για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για να διαπιστώσουν την αυθεντικότητά τους