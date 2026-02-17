Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο μεταξύ ατόμων στο κέντρο μετά από τροχαίο

Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην Ελληνική Αστυνομία, μετά από αναφορές για επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 11 οι αρχές ειδοποιήθηκαν για επεισόδιο που φέρεται να εκτυλίχθηκε μεταξύ ατόμων στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Σβώλου και Εθνικής Αμύνης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως προηγήθηκε σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις όμως παρά τη μεγάλη κινητοποίησή τους δεν εντόπισαν τα εμπλεκόμενα άτομα αν και “χτένισαν” την ευρύτερη περιοχή.