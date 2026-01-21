Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη δύο ανδρών που έκλεψαν τσάντα από επιβάτιδα λεωφορείου

Aστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις έξι ατόμων για περιπτώσεις κλοπής.

Μεταξύ αυτών και δύο άνδρες ηλικίας 23 και 26 ετών, οι οποίοι, επιβαίνοντας σε λεωφορείο, αφαίρεσαν την τσάντα επιβάτιδας και προσπάθησαν να διαφύγουν κατά την προσέγγιση των αστυνομικών. Οι δράστες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση ενός εξ’ αυτών, ενώ η τσάντα αποδόθηκε στην κάτοχό της.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχημάτισαν σε βάρος τους αστυνομικοί των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.