MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη δύο ανδρών που έκλεψαν τσάντα από επιβάτιδα λεωφορείου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Aστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις έξι ατόμων για περιπτώσεις κλοπής.

Μεταξύ αυτών και δύο άνδρες ηλικίας 23 και 26 ετών, οι οποίοι, επιβαίνοντας σε λεωφορείο, αφαίρεσαν την τσάντα επιβάτιδας και προσπάθησαν να διαφύγουν κατά την προσέγγιση των αστυνομικών. Οι δράστες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση ενός εξ’ αυτών, ενώ η τσάντα αποδόθηκε στην κάτοχό της.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχημάτισαν σε βάρος τους αστυνομικοί των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονη που είχε πάνω της σιδερογροθιά και χασίς

ΔΙΕΘΝΗ 55 λεπτά πριν

Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρωτούσε για την υπόθεση Επστάιν: “Είσαι η χειρότερη, θα έπρεπε να ντρέπεσαι”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται συναυλία-αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα με τον Κώστα Μακεδόνα και την Πέγκυ Ζήνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος που είχε καταδικαστεί με εννιά αποφάσεις σε κάθειρξη 73 ετών αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Νέα Πέραμος: Ο 27χρονος δέχτηκε 9 σφαίρες στην πλάτη και την χαριστική βολή στο κεφάλι – Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 17 ώρες πριν

Το 23ο Comic N’ Play έρχεται στη Θεσσαλονίκη