Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 30χρονου στον Δενδροπόταμο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας «Ζ», χθες το απόγευμα στον Δενδροπόταμο, 30χρονος, ο οποίος προ επικείμενου ελέγχου, τράπηκε σε φυγή, ενώ κατά την ακινητοποίησή του, προέβαλε σθεναρή αντίσταση.
Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό γερνάει ο πληθυσμός – Μέχρι το 2060 το 34% των πολιτών στην Ελλάδα θα είναι άνω των 65 ετών
- ΠΚΜ: Πάνω από 500 φοιτητές και ερευνητές εκπαιδεύτηκαν σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης
- Καβγάς Δουδωνή-Καραμέρου: Σήμερα σχεδόν ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι αριστερός – Είστε στη γραμμή Δρυμιώτη – Δείτε βίντεο