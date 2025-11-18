MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 30χρονου στον Δενδροπόταμο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας «Ζ», χθες το απόγευμα στον Δενδροπόταμο, 30χρονος, ο οποίος προ επικείμενου ελέγχου, τράπηκε σε φυγή, ενώ κατά την ακινητοποίησή του, προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

