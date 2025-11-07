MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έπαιζαν παράνομα “φρουτάκια” σε κατάστημα – Έξι συλλήψεις, αναζητείται ο ιδιοκτήτης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε απογευματινές ώρες χθες, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, ανάμεσα στα οποία, οι τρεις είναι εργαζόμενοι (προσωρινά υπεύθυνος και δύο υπάλληλοι) και οι τρεις πελάτες, ενώ ο ιδιοκτήτης αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως προέκυψε, ο προσωρινά υπεύθυνος, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες, ενώ παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω του server που χειριζόταν ο ίδιος, αφενός εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και αφετέρου είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών-πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-34 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,

– κέντρο ελέγχου και διαχείρισης-server (αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), καθώς και

– το ποσό των 225 ευρώ.

Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τη διαπίστωση παραβάσεων της εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οι τρεις εργαζόμενοι-κατηγορούμενοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

