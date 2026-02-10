Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του 6ου προβλήτα

Μία οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε χθες το πρωί στον 6ο προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για την οβίδα η οποία εντοπίστηκε σε βάθος 11,50 μέτρων κατά τη διάρκεια έρευνας του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμανιού.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.