Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του 6ου προβλήτα
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Μία οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε χθες το πρωί στον 6ο προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.
Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για την οβίδα η οποία εντοπίστηκε σε βάθος 11,50 μέτρων κατά τη διάρκεια έρευνας του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμανιού.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.
