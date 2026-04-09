Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης μέσα σε διαμέρισμα στη Βασ. Όλγας – Δείτε βίντεο

Συνελήφθη 47χρονος καθώς μέσα σε διαμέρισμα όπου μισθώνει στην οδό Βασ. Όλγας, εντοπίστηκε ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βραδινές ώρες χθες (08-04-2026) στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 40 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης μέσα σε γλάστρες,
  • πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, ήτοι 2 μεγάλοι ανακλαστικοί θάλαμοι, 2 ειδικές λάμπες ανάπτυξης και συσκευές εξαερισμού,
  • 2 ζυγαριές ακριβείας και
  • 1 συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Λήξη συναγερμού για τα “ύποπτα” αντικείμενα στο κέντρο της Αθήνας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τζέι Ντι Βανς: Ουδέποτε είπαμε στο Ιράν οτι οι συγκρούσεις στον Λίβανο συμπεριλαμβάνονται στην εκεχειρία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης στα παιδιά κάτω των 15 ετών – Οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Η παράσταση “Κάθε Τρίτη με τον Μόρι” με τον Γρηγόρη Βαλτινό έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στο κέντρο τη Μεγάλη Παρασκευή για την περιφορά των επιταφίων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν ωφελεί να κρυβόμαστε πίσω από τη βουλευτική ασυλία – Επιθυμώ επιτάχυνση της διαδικασίας