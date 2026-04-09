Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης μέσα σε διαμέρισμα στη Βασ. Όλγας – Δείτε βίντεο

Συνελήφθη 47χρονος καθώς μέσα σε διαμέρισμα όπου μισθώνει στην οδό Βασ. Όλγας, εντοπίστηκε ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βραδινές ώρες χθες (08-04-2026) στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

40 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης μέσα σε γλάστρες,

πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, ήτοι 2 μεγάλοι ανακλαστικοί θάλαμοι, 2 ειδικές λάμπες ανάπτυξης και συσκευές εξαερισμού,

2 ζυγαριές ακριβείας και

1 συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

