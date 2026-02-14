MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας σε τροχαίο – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 18:00, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Αδριανουπόλεως και Αιγαίου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 21χρονο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο “Άγιος Παύλος”.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

