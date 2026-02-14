Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας σε τροχαίο – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 18:00, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Αδριανουπόλεως και Αιγαίου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 21χρονο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο “Άγιος Παύλος”.