Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα

Ένας οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σήμερα το μεσημέρι σε τροχαίο που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε γύρω στις 14:50. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οδό Βοσπόρου, στην περιοχή της Τούμπας.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχει τραυματιστεί στο πόδι.