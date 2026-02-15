MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ στην Τούμπα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (15/2) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στη μία τα ξημερώματα δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη συμβολή των οδών Υπατίας με Πολυβίου στην Τούμπα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας άνδρας περίπου 71 ετών ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Μάλιστα, στήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα από το αυτοκίνητο.

Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα

