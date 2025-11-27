Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στον Περιφερειακό

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε σήμερα το πρωί (27/11) στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 11:00 φορτηγό συγκρούστηκε -κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- με ένα ΙΧ, στο ρεύμα προς ανατολικά λίγο μετά τη γέφυρα της Πυλαίας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Τέλος, λόγω της σύγκρουσης η κίνηση στο σημείο παραμένει αυξημένη μέχρι και αυτή την ώρα.