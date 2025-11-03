Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από τροχαίο – Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο”

Ένας άνδρας τραυματίστηκε το πρωί της Δευτέρας σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί στις Συκιές, όταν αυτοκίνητο που κινείτο επί της οδού Νικολάου Παρασκευά, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν να τραυματιστεί ο οδηγός του οχήματος. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο.