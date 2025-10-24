Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δίκυκλο

Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δίκυκλο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 17:20 τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας με την 25ης Μαρτίου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του δικύκλου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.