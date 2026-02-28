MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελέγχθησαν πάνω από 450 άτομα και συνελήφθησαν 16 για διάφορα αδικήματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατά τα χρονικά διαστήματα 25/26-02-2026 και 26/27-02-2026, αστυνομικοί των Ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ. καθώς και πληρώματα περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν δύο επιχειρησιακές δράσεις στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών και στις περιοχές Χαριλάου, Ανάληψης, Τούμπας, Τριανδρίας και κέντρου πόλης κατά τις οποίες:

  • Ελέγχθησαν συνολικά (102) άτομα και (27) οχήματα,
  • Συνελήφθησαν (3) άτομα για παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών, περί
    όπλων και για κλοπή.
  • Κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης και (1) μαχαίρι.

Επιπλέον και πέραν των δυνάμεων που διατέθηκαν για τις παραπάνω επιχειρησιακές δράσεις οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επιχειρούν καθημερινά, καθ’ όλο το 24ωρο, καλύπτοντας όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα:

  • Ελέγχθησαν συνολικά (357) άτομα και (108) οχήματα και
  • Συνελήφθησαν (13) άτομα για διάφορα αδικήματα.

Ανάλογες δράσεις και συστηματικοί έλεγχοι, θα συνεχισθούν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με αμείωτη ένταση.

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με το σύνολο του προσωπικού και του στόλου της αποσκοπεί στην διαρκή, στοχευμένη και εμφανή αστυνόμευση, προκειμένου οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και ανταποκρίνονται στην ανάγκη ταχείας επέμβασης τόσο για την πρόληψη, όσο και για την καταστολή κάθε εγκληματικής δραστηριότητας.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Διατάχθηκε πειθαρχική προκαταρκτική έρευνα για τον δικηγόρο που οπλοφορούσε μέσα σε δικαστική αίθουσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Λάρισα: Τρισάγιο για τα θύματα των Τεμπών στο σημείο της τραγωδίας και συναυλία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Δημήτρης Κούβελας σε Σοφία Ζαχαράκη: Μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα μέσα μαζικής μεταφοράς και για τους σπουδαστές ιδιωτικών ΙΕΚ

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Έξαλλο το Nemo με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision – Διέλυσε το τρόπαιο και το επέστρεψε στην EBU μέσα σε χαρτί υγείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ημαθία: Μπούκαρε σε μονοκατοικία, απείλησε τον ιδιοκτήτη με μαχαίρι για να του δώσει χρήματα αλλά έφυγε με άδεια χέρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Νίκος Πλακιάς: Παρακαλούσα τα παιδιά μου να μην κατάλαβαν τίποτα – 3 χρόνια και κανένας υπεύθυνος στη φυλακή