Θεσσαλονίκη: Ελέγχθησαν πάνω από 450 άτομα και συνελήφθησαν 16 για διάφορα αδικήματα

Κατά τα χρονικά διαστήματα 25/26-02-2026 και 26/27-02-2026, αστυνομικοί των Ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ. καθώς και πληρώματα περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν δύο επιχειρησιακές δράσεις στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών και στις περιοχές Χαριλάου, Ανάληψης, Τούμπας, Τριανδρίας και κέντρου πόλης κατά τις οποίες:

Ελέγχθησαν συνολικά (102) άτομα και (27) οχήματα,

Συνελήφθησαν (3) άτομα για παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών, περί

όπλων και για κλοπή.

όπλων και για κλοπή. Κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης και (1) μαχαίρι.



Επιπλέον και πέραν των δυνάμεων που διατέθηκαν για τις παραπάνω επιχειρησιακές δράσεις οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επιχειρούν καθημερινά, καθ’ όλο το 24ωρο, καλύπτοντας όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα:

Ελέγχθησαν συνολικά (357) άτομα και (108) οχήματα και

Συνελήφθησαν (13) άτομα για διάφορα αδικήματα.



Ανάλογες δράσεις και συστηματικοί έλεγχοι, θα συνεχισθούν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με αμείωτη ένταση.

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με το σύνολο του προσωπικού και του στόλου της αποσκοπεί στην διαρκή, στοχευμένη και εμφανή αστυνόμευση, προκειμένου οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και ανταποκρίνονται στην ανάγκη ταχείας επέμβασης τόσο για την πρόληψη, όσο και για την καταστολή κάθε εγκληματικής δραστηριότητας.