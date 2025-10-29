Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους – Επτά συλλήψεις

Ελέγχους σε καταστήματα πραγματοποίησαν ειδικά συνεργεία που συγκρότησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης, με στόχο την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα 24-28/10/2025 αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή υπαλλήλου του Γ’ Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν:

• 159 ελέγχους σε καταστήματα (πώλησης αλκοολούχων ποτών, καφέ μπαρ, ψιλικά κ.ά.) και

• 750 ελέγχους ατόμων.

Επιπλέον, συνελήφθησαν επτά άτομα για διάθεση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.

Ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.