ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για την παραβατικότητα των ανηλίκων στο κέντρο της πόλης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ειδική επιχειρησιακή δράση πραγματοποίησαν χθες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στην πλατεία Αριστοτέλους και σε περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 110 ανήλικοι και 10 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες χθες (16-11-2025), στην πλατεία Αριστοτέλους και σε περιοχές του κέντρου πόλης, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά (110) ανήλικοι και (10) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Θεσσαλονίκη

