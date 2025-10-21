Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν χασίς και αεροβόλα όπλα σε αποθήκη σε χωράφι – Δύο συλλήψεις

Δύο 61χρονοι συνελήφθησαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης για ναρκωτικά και κατοχή όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο άνδρες κατείχαν 78 κλωνάρια κάνναβης, 2 αεροβόλα όπλα, διάφορα εργαλεία κοπής, ένα σταυροκατσάβιδο και 2 μπαταρίες εντός αποθήκης που βρισκόταν σε χωράφι στην περιοχή της Εξοχής.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και εκριζώθηκε δενδρύλλιο κάνναβης που καλλιεργούσε στο χωράφι ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 667,40 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.