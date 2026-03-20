ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έκανε τρεις ληστείες μέσα σε τρεις μέρες – Μπούκαρε με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ και άδειαζε τα ταμεία

Φωτογραφία: Intime
Ένας 33χρονος που λήστεψε μίνι μάρκετ υπό την απειλή μαχαιριού συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη, ενώ όπως προέκυψε, είχε “χτυπήσει” άλλα δύο καταστήματα λίγες μέρες νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, χθες τα ξημερώματα ο 33χρονο αφού εισήλθε σε κατάστημα μίνι – μάρκετ, στην περιοχή του κέντρου πόλης, με απειλή χρήσης μαχαιριού, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από υπάλληλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίπτωση ατύχησε, αφού κατάφερε να αρπάξει μόνο μερικά κέρματα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα και να του περάσουν χειροπέδες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι, ο 33χρονος, κατά το τελευταίο τριήμερο, διέπραξε δύο ακόμη ληστείες, με την ίδια μεθοδολογία, σε ανάλογες επιχειρήσεις. Στη μία περίπτωση αφαίρεσε το ποσό των 630 ευρώ και στην άλλη το ποσό των 650 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από Ισραηλινούς εποίκους – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Σαντορίνη: Κλειστό το λιμάνι λόγω κατολίσθησης – “Χρειάζονται μέτρα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

“Εμείς βρήκαμε για σήμερα”: Ο Γεωργιάδης απάντησε on air σε καταγγελία πολίτη που έλεγε ότι έψαχνε ραντεβού επί 4 μήνες

ΔΙΕΘΝΗ 36 λεπτά πριν

ΗΠΑ: Μεξικανός μετανάστης 19 ετών πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την ICE

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή στη Ρόδο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Μέχρι τις 30 Ιουνίου το πλαφόν στα καύσιμα – Αναγκαίο για την προστασία της κοινωνίας από την αισχροκέρδεια