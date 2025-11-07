MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έκαναν ανεξέλεγκτη και παράνομη εξόρυξη άμμου σε προστατευόμενη περιοχή “Natura 2000” – Δείτε εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρή υπόθεση περιβαλλοντικής παραβίασης εντόπισαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο άτομα φέρονται να πραγματοποιούσαν παράνομες εξορύξεις αδρανών υλικών σε περιοχή εντός του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης, που ανήκει στο δίκτυο “NATURA 2000”.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τη διερεύνηση σχετικών καταγγελιών, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης ταυτοποίησαν έναν 57χρονο άνδρα και μία 51χρονη γυναίκα ως υπεύθυνους για τις παράνομες ενέργειες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι κατά τους μήνες Μάρτιο και Μάιο του 2024, οι δύο ημεδαποί προχώρησαν, σε αγροτεμάχια ιδιοκτησίας τους, σε ανεξέλεγκτες εξορύξεις άμμου σε βάθος 3-4 μέτρων, χρησιμοποιώντας μηχάνημα έργου και φορτηγό, χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Μ.Ε.Θ., της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., καθώς και του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος.

Οι παράνομες δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, προκαλώντας μεταβολή στη γεωμορφολογία του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας στην ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή περιοχή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ατόμων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Εξόρυξη άμμου Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Σέλι: Ρεφενέ ο χριστουγεννιάτικος στολισμός από κατοίκους και φίλους του χωριού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η αντιπολίτευση ζητά να αφήσουμε να χρεοκοπήσουν τα ΕΛΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Κατέρρευσε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ μεγαλοστέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κεραμέως: Επιδοτούμε την εργασία με το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης στην ιστορία της χώρας – 50.000 νέες θέσεις εργασίας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κύκλος δωρεάν συναντήσεων για γονείς από τον Δ. Θέρμης – Γονείς που μαθαίνουν, γονείς που στηρίζουν

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Γαλλία: Άνδρας έσκαβε πισίνα στην αυλή του σπιτιού του και βρήκε ράβδους χρυσού και νομίσματα αξίας 700.000 ευρώ