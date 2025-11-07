Θεσσαλονίκη: Έκαναν ανεξέλεγκτη και παράνομη εξόρυξη άμμου σε προστατευόμενη περιοχή “Natura 2000” – Δείτε εικόνες

Σοβαρή υπόθεση περιβαλλοντικής παραβίασης εντόπισαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο άτομα φέρονται να πραγματοποιούσαν παράνομες εξορύξεις αδρανών υλικών σε περιοχή εντός του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης, που ανήκει στο δίκτυο “NATURA 2000”.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τη διερεύνηση σχετικών καταγγελιών, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης ταυτοποίησαν έναν 57χρονο άνδρα και μία 51χρονη γυναίκα ως υπεύθυνους για τις παράνομες ενέργειες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι κατά τους μήνες Μάρτιο και Μάιο του 2024, οι δύο ημεδαποί προχώρησαν, σε αγροτεμάχια ιδιοκτησίας τους, σε ανεξέλεγκτες εξορύξεις άμμου σε βάθος 3-4 μέτρων, χρησιμοποιώντας μηχάνημα έργου και φορτηγό, χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Μ.Ε.Θ., της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., καθώς και του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος.

Οι παράνομες δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, προκαλώντας μεταβολή στη γεωμορφολογία του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας στην ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή περιοχή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ατόμων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.