Θεσσαλονίκη: Εικόνες καταστροφής μετά την τρελή πορεία οδηγού που πήρε σβάρνα 9 ΙΧ σε πάρκινγκ εμπορικού – Δύο τραυματίες

THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (10/3) περίπου στις 13:00 το μεσημέρι στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα που επιχειρούσε να ξεπαρκάρει, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε 9 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα ενώ προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

