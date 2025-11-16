Θεσσαλονίκη: Ειδική αστυνομική επιχείρηση στον δήμο Λαγκαδά για την πρόληψη της ανήλικης παραβατικότητας

Εκτεταμένη επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών από τις Διευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν:

Έλεγχοι σε 126 άτομα , εκ των οποίων 103 ανήλικοι

, εκ των οποίων Έλεγχοι σε 16 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στόχος της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, προκειμένου να ενισχυθεί ο σχεδιασμός στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιοχές όπου παρατηρούνται αυξημένα φαινόμενα νεανικής εγκληματικότητας.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν από τις αστυνομικές αρχές, ενώ παρόμοιες επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών στους ανήλικους.