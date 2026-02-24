MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταδικαστεί σε οκταετή φυλάκιση αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος – Ήταν και ανυπότακτος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 40χρονος φυγόποινος συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του εκκρεμούν δύο αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (8) ετών, (5) μηνών και χρηματική ποινή (5.000) ευρώ για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον ο 40χρονος δεν κατατάχθηκε ως όφειλε στις ένοπλες δυνάμεις και κηρύχθηκε  ανυπότακτος εσωτερικού σε καιρό ειρήνης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Πότε επιστρέφουν τα χαμόγελα και οι τραυματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Συνεδριάζει αύριο υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ σταματούν την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριo

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χωρίς νερό για 7 ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ποιες είναι οι επόμενες αργίες και τα τριήμερα του 2026

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Έφτασε στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο USS “Gerald R. Ford” – Δείτε εικόνες και βίντεο