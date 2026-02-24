Θεσσαλονίκη: Είχε καταδικαστεί σε οκταετή φυλάκιση αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος – Ήταν και ανυπότακτος

Ένας 40χρονος φυγόποινος συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του εκκρεμούν δύο αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (8) ετών, (5) μηνών και χρηματική ποινή (5.000) ευρώ για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον ο 40χρονος δεν κατατάχθηκε ως όφειλε στις ένοπλες δυνάμεις και κηρύχθηκε ανυπότακτος εσωτερικού σε καιρό ειρήνης.