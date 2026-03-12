Θεσσαλονίκη: Έγιναν ομάδα και άνοιγαν καταστήματα – Έξι διαρρήξεις σε δύο εβδομάδες

Εξιχνιάστηκαν μετά από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, περιπτώσεις διαρρήξεων καταστημάτων που έλαβαν χώρα σε περιοχές της εδαφικής αρμοδιότητάς τους.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις Έλληνες ηλικίας 23 (έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης), 32, 26 και 26 ετών (3 άντρες – 1 γυναίκα αντίστοιχα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω ενώθηκαν και από κοινού διέπραξαν έξι (6) διαρρήξεις καταστημάτων κατά το χρονικό διάστημα από 03-02-2026 έως 14-02-2026, αφαιρώντας καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και είδη ψιλικών συνολικής αξίας (7.500) ευρώ περίπου, (2) φορητούς Η/Υ, (5) tablet και το συνολικό χρηματικό ποσό των (2.050) ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.