MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έγιναν ομάδα και άνοιγαν καταστήματα – Έξι διαρρήξεις σε δύο εβδομάδες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εξιχνιάστηκαν μετά από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, περιπτώσεις διαρρήξεων καταστημάτων που έλαβαν χώρα σε περιοχές της εδαφικής αρμοδιότητάς τους.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις Έλληνες ηλικίας 23 (έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης), 32, 26 και 26 ετών (3 άντρες – 1 γυναίκα αντίστοιχα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω ενώθηκαν και από κοινού διέπραξαν έξι (6) διαρρήξεις καταστημάτων κατά το χρονικό διάστημα από 03-02-2026 έως 14-02-2026, αφαιρώντας καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και είδη ψιλικών συνολικής αξίας (7.500) ευρώ περίπου, (2) φορητούς Η/Υ, (5) tablet και το συνολικό χρηματικό ποσό των (2.050) ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία αιτήσεων για το voucher των 750 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Bloomberg: Η Ελλάδα επιβάλλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ξεκίνησε μια μάχη που ήταν ήδη χαμένη”, λέει η δικηγόρος του αστυνομικού που έμαθε ότι είχε καρκίνο έναν χρόνο αργότερα

ΖΩΔΙΑ 10 ώρες πριν

Η άνοιξη φέρνει μεγάλες αλλαγές σε τρία ζώδια

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ερντογάν: Έκκληση για κατάπαυση πυρός στην κρίση με το Ιράν – Επίθεση κατά Νετανιάχου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Τάισον στο Παλατάκι για το παιχνίδι με το Περιστέρι