Θεσσαλονίκη: “Έχετε διαρροή ρεύματος στο σπίτι” – Επιτήδειος προσπάθησε να αρπάξει κοσμήματα από αστυνομικό και την πάτησε!

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας επιτήδειος προσπάθησε να εξαπατήσει αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε με χειροπέδες

Ένας 20χρονος επιτήδειος που προσπάθησε να κλέψει κοσμήματα και χρυσά αντικείμενα από μια 55χρονης στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στα χέρια των Αρχών. Ο νεαρός απατεώνας με το πρόσχημα της διαρροής ρεύματος στο σπίτι της γυναίκας, πήγε σε ραντεβού για να πάρει τη λεία του όμως εκεί τον περίμεναν αστυνομικοί που κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες, αφού δεν υπολόγισε πως η γυναίκα που προσπάθησε να εξαπατήσει ήταν αστυνομικός!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, 55χρονη αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, που βρισκόταν εκτός διατεταγμένης Υπηρεσίας, δέχτηκε χθες το απόγευμα τηλεφωνική κλήση από άγνωστο, ο οποίος προσποιούμενος τον τεχνικό εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρίστηκε ότι έχει διαπιστωθεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία της, ενώ στη συνέχεια της ζήτησε να εναποθέσει σε υπαίθριο χώρο κοσμήματα και χρυσά αντικείμενα που υποτίθεται ότι θα δυσχέραιναν την επίλυση της βλάβης.

Ακολούθως, και αφού η γυναίκα ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ., παρουσιάστηκε ο 20χρονος στο σημείο εναπόθεσης των αντικειμένων και συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη σε κοντινό σημείο, καθώς όταν αντιλήφθηκε την αστυνομική παρουσία προσπάθησε να διαφύγει.

Σε βάρος του 20χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, που χειρίστηκε την υπόθεση, για απάτη κατά συναυτουργία και απείθεια.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ αναζητούνται δύο ακόμη συνεργοί του, ενός εκ των οποίων τα στοιχεία ταυτοποιήθηκαν.

