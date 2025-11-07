Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από εκτροπή οχήματος κοντά στη Σίνδο – Μεταφέρθηκαν στο “Παπανικολάου”
Φωτογραφία Αρχείου
THESTIVAL TEAM
Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στις 11:30 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, κοντά στην έξοδο για τη Σίνδο. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ΙΧ εξετράπη της πορείας του, χτυπώντας στις προστατευτικές μπάρες.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν δύο άτομα -γύρω στα 70 έτη- να τραυματιστούν. Οι ίδιοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” για περαιτέρω νοσηλεία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Πιερία: Απατεώνας ισχυρίστηκε σε γυναίκα πως η κόρη της ενεπλάκη σε τροχαίο και της απέσπασε 1.000 ευρώ και ρολόγια για “χειρουργική επέμβαση”
- Κάθειρξη οκτώ ετών σε καθηγητή του ΤΕΙ Σερρών για χρηματισμό από σπουδαστές του – Καταδικάστηκαν και δύο ιδιοκτήτες φροντιστηρίου
- Χολαργός: “Είχε βγάλει το κινητό του και τον φωτογράφιζε” λέει ο πατέρας του 10χρονου που προσπάθησε να το παρασύρει ο 69χρονος