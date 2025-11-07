Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από εκτροπή οχήματος κοντά στη Σίνδο – Μεταφέρθηκαν στο “Παπανικολάου”

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στις 11:30 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, κοντά στην έξοδο για τη Σίνδο. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ΙΧ εξετράπη της πορείας του, χτυπώντας στις προστατευτικές μπάρες.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν δύο άτομα -γύρω στα 70 έτη- να τραυματιστούν. Οι ίδιοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” για περαιτέρω νοσηλεία.