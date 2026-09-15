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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 5.500 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν πάνω από 250 προϊόντα

Φωτογραφία αρχείου
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THESTIVAL TEAM

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Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 07-09-2026 έως 13-09-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Χαριλάου, Ανάληψης, Ξηροκρήνης, Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

  • Ελέγχθηκαν 402 άτομα,
  • Συνελήφθησαν 2 άτομα,
  • Επιβλήθηκαν 6 διοικητικά πρόστιμα ύψους 5.500 ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν 6 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 296 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Παρεμπόριο

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