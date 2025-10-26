Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα σε κέντρο και Χαλάστρα

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς από το Πακιστάν για λαθραία τσιγάρα πέρασαν χθες αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης, πρωινές ώρες την 25-10-2025 στην περιοχή της Χαλάστρας, ένας (1) 19χρονος αλλοδαπός , διότι εντοπίστηκε να κατέχει προς πώληση 108 πακέτα τσιγάρων και 15 συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία καταβολής φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών δασμών του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ κατασχέθηκε και το χρηματικό ποσό των 294 ευρώ, προερχόμενο από τις συναλλαγές. Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Τελωνιακού Κώδικα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες την 25-10-2025 στην περιοχή του κέντρου πόλης, ένας (1) 18χρονος αλλοδαπός, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 300 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία καταβολής φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών δασμών του Ελληνικού Δημοσίου. Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.