Θεσσαλονίκη: Δύο άτομα λήστεψαν τρία καταστήματα μέσα σε ένα απόγευμα

Συνελήφθησαν δύο άτομα χθες το απόγευμα καθώς μπούκαραν σε 3 καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να τα ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, δύο ημεδαποί ηλικίας 41 και 39 ετών, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς μεσημβρινές ώρες χθες (11-11-2025) ο 41χρονος εισήλθε σε 3 καταστήματα στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσε από υπάλληλο ένα κινητό τηλέφωνο και 2 δοχεία φιλοδωρημάτων, ενώ ο συνεργός του ανέμενε έξω από τα καταστήματα και επόπτευε τον χώρο.