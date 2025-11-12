MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο άτομα λήστεψαν τρία καταστήματα μέσα σε ένα απόγευμα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν δύο άτομα χθες το απόγευμα καθώς μπούκαραν σε 3 καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να τα ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, δύο ημεδαποί ηλικίας 41 και 39 ετών, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς μεσημβρινές ώρες χθες (11-11-2025) ο 41χρονος εισήλθε σε 3 καταστήματα στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσε από υπάλληλο ένα κινητό τηλέφωνο και 2 δοχεία φιλοδωρημάτων, ενώ ο συνεργός του ανέμενε έξω από τα καταστήματα και επόπτευε τον χώρο.

Θεσσαλονίκη Ληστείες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Πένθος στο ΝΒΑ: Πέθανε ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 λεπτά πριν

Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ στην Τσιμισκή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε Άρη, Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα παιχνίδια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αθήνα: Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου υπό καταρρακτώδη βροχή – Οδηγός ΙΧ χτύπησε ταξιτζή, δείτε βίντεο

ΖΩΔΙΑ 9 ώρες πριν

Οι επόμενες 3 ημέρες θα φέρουν μεγάλες ανατροπές σε όσους ανήκουν σε ένα από αυτά τα 5 ζώδια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19 ώρες πριν

Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην παραλία του Σταυρού στα Χανιά – Δείτε βίντεο