Θεσσαλονίκη: Δικογραφίες σε οκτώ άτομα για κλοπή μοτοσικλέτας και γκράφιτι σε σχολείο

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες σε βάρος οκτώ ατόμων, για περίπτωση κλοπής δίκυκλης μοτοσικλέτας, περίπτωση φθορών ξένης ιδιοκτησίας (γκράφιτι) σε δημοτικό σχολείο και περίπτωση παράβασης του Νόμου περί όπλων και διατάραξης οικιακής ειρήνης.

Οι εν λόγω πράξεις έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα από τέλη Νοεμβρίου 2025 έως αρχές Φεβρουαρίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.