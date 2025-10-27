MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δικογραφίες σε βάρος 19 ατόμων για διαρρήξεις, κλοπές και ληστείες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Κορδελιού – Ευόσμου εξιχνίασαν περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και ληστείας στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Κορδελιού – Ευόσμου εξιχνίασαν συνολικά:

• (7) διαρρήξεις οικιών
• (3) διαρρήξεις καταστημάτων
• (2) κλοπές σε καταστήματα
• (2) κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης
• (2) κλοπές οχημάτων
• (2) κλοπές δρόμου με αρπαγές αλυσίδων
• Κλοπή αλυσίδας με τη μέθοδο του εναγκαλισμού
• Κλοπή τσάντας από ανασφάλιστο όχημα και
• περίπτωση ληστείας,

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 19 εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.310 ευρώ, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, χρυσαφικά-κοσμήματα, εμπορεύματα, εργαλεία, τραπεζικές κάρτες (με χρήση κάποιων εκ των οποίων προχώρησαν σε ανέπαφες συναλλαγές ύψους 140 ευρώ) και προσωπικά έγγραφα – αντικείμενα των παθόντων.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

