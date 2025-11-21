MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 45χρονου για σειρά διακεκριμένων κλοπών στο κέντρο

Δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σε βάρος 45χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για τέσσερις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών που διαπράχθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος φέρεται να δραστηριοποιήθηκε στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2024, στοχεύοντας σε καταστήματα της περιοχής. Από τις κλοπές που εξιχνιάστηκαν, η συνολική λεία του περιλαμβάνει το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, ένα ρολόι, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

