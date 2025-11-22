Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή ενός 55χρονου άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή

Την ζωή ενός 55χρονου άνδρα έσωσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κλήθηκαν σε περιστατικό καρδιακή ανακοπής στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ – 2 Θεσσαλονίκης, στον άνδρα εφαρμόστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο του συμβάντος και έγινε χρήση συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων.

Αφού ανέκτησε αυτόματη κυκλοφορία και σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα & συνολικά 4 Διασώστες & 1 Ιατρός ΕΚΑΒ.

Ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».