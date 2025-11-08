Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή ενός 61χρονου άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή

Την ζωή ενός 61χρονου άνδρα έσωσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κλήθηκαν σε περιστατικό καρδιακή ανακοπής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, στον 61χρονο άνδρα εφαρμόστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Ο ασθενής αφού διασωληνώθηκε, στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Στις 6/11/2025 Ιατρός και Διασώστες του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής άνδρα 61 ετών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Η έγκαιρη επέμβαση των Διασωστών και η τήρηση των πρωτοκόλλων οδήγησαν στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας και αναπνοής.

Ο ασθενής αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησε 1 συμβατικό ασθενοφόρο, 1 μηχανή ταχείας απόκρισης, 1 όχημα μικρού όγκου & 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά 6 Διασώστες και 1 Ιατρό ΕΚΑΒ».