Θεσσαλονίκη: Δέκα συλλήψεις για ηχορύπανση σε καταστήματα

Συστηματικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ για την προστασία των πολιτών από την ηχορύπανση.

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 24-10 2025 έως βραδινές ώρες χθες (27-10-2025) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Κορδελιού – Ευόσμου και Τούμπας – Τριανδρίας, συνέλαβαν συνολικά δέκα άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

Ηχορύπανση Θεσσαλονίκη

