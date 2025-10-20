MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Black out σε περιοχή της Νεάπολης μετά από φωτιά σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ

|
THESTIVAL TEAM

Χωρίς ρεύμα έχει μείνει περιοχή στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 17:00 σε πυλώνα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Φιλοθέου. Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στη γύρω περιοχή έχει διακοπεί το ρεύμα ενώ στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική παράσυρση 85χρονης στο Παλαιό Φάληρο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Φυλάκιση ενός έτους σε 50χρονο στον Βόλο που απείλησε να κάψει την κόρη και την εγγονή του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Βρούτσης: Σύντομα έρχεται μια τεραστίων διαστάσεων υποδομή που θα αλλάξει τον χάρτη του υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Η ίδρυση του “The Birth Center” αποτελεί ένα βήμα για την ενίσχυση της φροντίδας της μητρότητας και της οικογένειας στη χώρα μας

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τα “επόμενα βήματα” για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν Ρούμπιο και Λαβρόφ

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Γάζα: Το Ισραήλ επιτρέπει εκ νέου την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα