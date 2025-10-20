Θεσσαλονίκη: Black out σε περιοχή της Νεάπολης μετά από φωτιά σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ

Χωρίς ρεύμα έχει μείνει περιοχή στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 17:00 σε πυλώνα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Φιλοθέου. Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στη γύρω περιοχή έχει διακοπεί το ρεύμα ενώ στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.