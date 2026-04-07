Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρία άτομα για κλοπές σε εμπορικό κέντρο στη Πυλαία

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ηλικίας 21, 45 ετών (γυναίκα) και 14 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας (06-04-2026) στην περιοχή της Πυλαία, όπου οι τρεις δράστες εντοπίστηκαν να κατέχουν τρεις συσκευασίες ασύρματων ακουστικών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα προϊόντα είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα από καταστήματα εμπορικού κέντρου της περιοχής.

Σε βάρος τους σχηματίζεται η σχετική δικογραφία.

