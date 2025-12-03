MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρία άτομα για οδήγηση χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Σε τρεις συλλήψεις για τροχονομικές παραβάσεις προχώρησαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο ελέγχων για την διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, μία 34χρονη γυναίκα κι έναν 48χρονο άντρα, διότι κατελήφθησαν να οδηγούν ενώ τους είχαν αφαιρεθεί οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, σε προγενέστερο χρόνο, για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..

Θεσσαλονίκη

