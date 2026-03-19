Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες – Οι δύο έπιασαν τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχαίας από χθες το απόγευμα έως σήμερα τα ξημερώματα συνελήφθησαν τρεις οδηγοί. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες σε έναν 68χρονο και μια 31χρονη για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος ενώ από αστυνομικούς της Μεικτής Ομάδας Αστυνομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ενώ του έχει αφαιρεθεί η άδεια ικανότητος οδήγησης.

“Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οχημάτων), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης”, σημειώνεται η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

