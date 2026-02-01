MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες στην περιοχή του Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη, καθώς έπιασαν τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, διενεργούν συστηματικά ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01-02-2026) στην περιοχή του Βαρδάρη, τρείς άνδρες ηλικίας 37, 44 και 47 ετών, καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν τα Ι.Χ.Ε. οχήματα τους ευρισκόμενοι υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Θεσσαλονίκη

