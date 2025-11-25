Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες – Οι δύο ήταν μεθυσμένοι και οδηγούσαν επικίνδυνα

Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι δύο από τους συλληφθέντες οδηγούσαν επικίνδυνα και όπως διαπιστώθηκε είχαν πιάσει τιμόνι ενώ βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στον έναν είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ:

Από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 63χρονος , καθώς κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο , ενώ του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως .

, καθώς κατελήφθη , ενώ του . Χθες το βράδυ στο κέντρο της πόλης , από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, συνελήφθη 62χρονος οδηγός αυτοκινήτου , για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος , με αποτέλεσμα να δημιουργείται, κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών σε παράλληλα κινούμενα οχήματα και στους οδηγούς τους.

, από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, συνελήφθη , για , με αποτέλεσμα να δημιουργείται, κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών σε παράλληλα κινούμενα οχήματα και στους οδηγούς τους. Σήμερα τα ξημερώματα στη Σταυρούπολη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 26χρονος οδηγός αυτοκινήτου, για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται, κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών σε παράλληλα κινούμενα οχήματα και στους οδηγούς τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.