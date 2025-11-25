MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες – Οι δύο ήταν μεθυσμένοι και οδηγούσαν επικίνδυνα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι δύο από τους συλληφθέντες οδηγούσαν επικίνδυνα και όπως διαπιστώθηκε είχαν πιάσει τιμόνι ενώ βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στον έναν είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ:

  • Από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 63χρονος, καθώς κατελήφθη να οδηγεί  Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, ενώ του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως.
  • Χθες το βράδυ στο κέντρο της πόλης, από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, συνελήφθη 62χρονος οδηγός αυτοκινήτου, για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται, κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών σε παράλληλα κινούμενα οχήματα και στους οδηγούς τους.
  • Σήμερα τα ξημερώματα στη Σταυρούπολη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 26χρονος οδηγός αυτοκινήτου, για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται, κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών σε παράλληλα κινούμενα οχήματα και στους οδηγούς τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 35 λεπτά πριν

Στράτος Τζώρτζογλου: Γνωρίζω ότι γνωστή ηθοποιός έχει παρενοχληθεί από σκηνοθέτη και δεν έχει μιλήσει ποτέ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Νεκρός 32χρονος Λαρισαίος σε τροχαίο δυστύχημα στη Σερβία – Το αυτοκίνητο που επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Πούτιν σε Τσίπρα το 2015: “Θα προτιμούσα να έδινα χρήματα σε ένα ορφανοτροφείο”

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Βενετία: Απαγόρευση εισόδου στη Γκρέτα Τούνμπεργκ που “έβαψε” πράσινο το μεγάλο κανάλι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Ανήλικοι ανοίγουν αυτοκίνητο σε δευτερόλεπτα στον Πύργο – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Μανώλης Όθωνας για Τσίπρα: Ψέμα ότι πρότεινε κυβερνητική συνεργασία στη Φώφη Γεννηματά – Ήμουν παρών στο τηλεφώνημα