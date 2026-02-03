Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις διακινητές μεταναστών – Οι δύο τους μετέφεραν με ταξί

Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκίς, τρία (3) άτομα που ενέχονται σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών τα οποία στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 47, 48 και 55 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, για εγκληματική οργάνωση και παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (02-02-2026), έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε τρία αυτοκίνητα (2 Δ.Χ.Ε.-ΤΑΞΙ και 1 Ι.Χ.Ε.) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, ύψος διοδίων Μαλγάρων, βρέθηκαν στο εσωτερικό των οχημάτων συνολικά δέκα (10) αλλοδαποί στερούμενοι άδειας εισόδου και διαμονής στην ελληνική επικράτεια.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν από απροσδιόριστο σημείο των συνόρων με τα Σκόπια και επιβιβάστηκαν στα παραπάνω οχήματα στην περιοχή του κέντρου Θεσσαλονίκης, έχοντας ως τελικό προορισμό την Αθήνα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.