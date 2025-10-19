Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις αλλοδαπούς που έκρυβαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και ένα πιστόλι – Δείτε φωτογραφίες

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, τρεις αλλοδαποί άνδρες, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε σε χώρο που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 60 γραμμαρίων,

– ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, βάρους 52 γραμμαρίων,

– μία συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 2,4 γραμμαρίων,

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– 1 πιστόλι, διαμετρήματος 9 χιλιοστών μαζί με γεμιστήρα και 7 φυσίγγια,

– τα χρηματικά ποσά των 1655 ευρώ και 225 Λεκ Αλβανίας και

– 7 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, σε αύλειο χώρο διαπιστώθηκε να καλλιεργούν 1 δενδρύλλιο κάνναβης, ύψους 2 μέτρων, το οποίο εκριζώθηκε και κατασχέθηκε.

Σε αποθήκη που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, βάρους 1 κιλού και 158 γραμμαρίων.

Τέλος, οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.